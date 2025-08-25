25 ultras d'Independiente interdits de stade après les scènes de violence en Copa Sudamericana

Action réaction.

Dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, l’Amérique du Sud avait été marquée par les affrontements entre des supporters d’Independiente et d’Universidad de Chile, à l’occasion d’un huitième de finale retour de Copa Sudamericana entre les deux formations. Ces scènes, particulièrement violentes, avaient conduit à l’interruption de la rencontre, alors qu’au moins dix personnes avaient été blessées. Ce lundi, Independiente a communiqué sur les suites de l’affaire : 25 de leurs ultras ont été identifiés et vont être interdits de stade.

Pas encore de décision pour le volet sportif

Le club argentin souhaite que ce soit à vie. « Nous demanderons l’application du droit d’interdiction à vie, afin qu’ils ne remettent jamais les pieds sur un terrain de football. Celui qui a choisi la violence a choisi de se placer à l’encontre d’Independiente », a précisé lndependiente, qui explique aussi travailler main dans la main avec la justice afin d’identifier tous les fautifs. Pour ce qui est du sportif – la formation chilienne menait 2-1 sur la double confrontation -, la Conmebol n’a encore rien décidé.

Si l’idée de sanctions individuelles de la sorte pouvait arriver jusqu’aux oreilles de la LFP…

De violentes bagarres entre supporters lors d'un match de Copa Sudamericana