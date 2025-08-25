S’abonner au mag
  • Argentine
  • Independiente

25 ultras d'Independiente interdits de stade après les scènes de violence en Copa Sudamericana

AL
25 ultras d'Independiente interdits de stade après les scènes de violence en Copa Sudamericana

Action réaction.

Dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, l’Amérique du Sud avait été marquée par les affrontements entre des supporters d’Independiente et d’Universidad de Chile, à l’occasion d’un huitième de finale retour de Copa Sudamericana entre les deux formations. Ces scènes, particulièrement violentes, avaient conduit à l’interruption de la rencontre, alors qu’au moins dix personnes avaient été blessées. Ce lundi, Independiente a communiqué sur les suites de l’affaire : 25 de leurs ultras ont été identifiés et vont être interdits de stade.

Pas encore de décision pour le volet sportif

Le club argentin souhaite que ce soit à vie. « Nous demanderons l’application du droit d’interdiction à vie, afin qu’ils ne remettent jamais les pieds sur un terrain de football. Celui qui a choisi la violence a choisi de se placer à l’encontre d’Independiente », a précisé lndependiente, qui explique aussi travailler main dans la main avec la justice afin d’identifier tous les fautifs. Pour ce qui est du sportif – la formation chilienne menait 2-1 sur la double confrontation -, la Conmebol n’a encore rien décidé.

Si l’idée de sanctions individuelles de la sorte pouvait arriver jusqu’aux oreilles de la LFP…

De violentes bagarres entre supporters lors d'un match de Copa Sudamericana

AL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine