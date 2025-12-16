Chelsea se sort du piège tendu par Cardiff grâce à ses entrants

Cardiff 1-4 Chelsea

Buts : Turnbull (75ᵉ) pour les Bluebirds // Garnacho (57ᵉ, 90ᵉ+3) et Neto (82ᵉ) pour les Blues

L’important c’est la qualif’.

Sans être brillant et après avoir été inquiété pendant près d’une heure par Cardiff (EFL League One), Chelsea est parvenu à se qualifier pour les demi-finales de la League Cup ce mardi soir (1-3). Avec une équipe largement remaniée, les Blues concèdent la première occasion de la rencontre. Suite à une passe en retrait mal assurée de Josh Acheampong, Isaak Davies a une occasion en or de permettre aux siens de prendre les commandes de la partie mais il n’est pas assez précis au moment de conclure. Il faut ensuite un arrêt fantastique de Filip Jorgensen sur une frappe contrée pour empêcher aux pensionnaires de D3 anglaise de prendre l’avantage.

Les entrants ont fait la différence

Entré en jeu à la mi-temps, Garnacho va débloquer la situation. Trouvé côté gauche suite à une récupération haute de Facundo Buonanotte, l’Argentin ne tremble pas et trompe Nathan Trott d’un plat du pied croisé (0-1, 58ᵉ). Mais les valeureux locaux n’ont pas dit leur dernier mot. Sur une galette du Perry Ng, David Turnbull marque d’une magnifique tête plongeante (1-1, 75ᵉ). Tout est à refaire pour les hommes d’Enzo Maresca, qui peuvent craindre la séance des tirs au but. Heureusement pour les Blues, un autre entrant va s’illustrer. Après un beau mouvement collectif, Pedro Neto profite d’un service d’Andrey Santos pour faire trembler les filets d’une frappe puissante côté opposé (1-2, 82ᵉ). Dans le temps additionnel, Garnacho met fin à tout suspense en inscrivant un doublé grâce à une belle passe lobée de João Pedro (1-3, 90ᵉ+3). Chelsea retrouve le dernier carré de la League Cup, que les Londoniens n’ont plus remportée depuis 2015.

À Arsenal et City de faire le boulot désormais.

