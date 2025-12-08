Nouvelle passe d’armes entre Cardiff et le FC Nantes au sujet du décès d’Emiliano Sala

Et ça continue encore et encore.

C’est cette fois devant le tribunal de commerce de la cité des Ducs que Cardiff et Nantes vont de nouveau s’affronter. Ce procès, qui devait initialement se tenir en septembre avant d’être reporté à ce lundi 8 décembre, doit trancher le contentieux financier qui oppose les deux clubs après le décès tragique d’Emiliano Sala le 21 janvier 2019.

Un maintien en Premier League si l’accident tragique avait été évité ?

La procédure avait été lancée en 2023 par le club gallois pour réclamer réparation au titre des pertes de revenus et autres préjudices subis par le club en raison du décès du joueur. Les Bluebirds, relégués en Championship à l’issue de la saison 2018-2019, estiment notamment qu’avec la présence d’Emiliano Sala dans leurs rangs, ils auraient pu se maintenir dans l’élite du football anglais.

Cardiff City défend que le FC Nantes était, via son agent Willie McKay, le commanditaire du vol à bord duquel le footballeur argentin avait pris place et que, si le transfert était effectif au moment de l’accident comme l’a reconnu le Tribunal arbitral du sport en 2022, c’est l’organisation de ce vol qui est en cause. De son côté, le FC Nantes conteste « l’existence d’une faute, un lien de causalité entre les hypothétiques fautes et le préjudice, et ensuite le préjudice », selon l’AFP. Dans une autre procédure incluant les deux clubs, le tribunal du football de la FIFA avait condamné Cardiff à payer les dernières traites du transfert au FC Nantes en 2023.

