Le procès de l’affaire Emiliano Sala reporté

Ca ne finira donc jamais ?

Ce mardi soir, le quotidien L’Equipe informe que le procès au civil de l’affaire Emiliano Sala, prévu à l’origine le 22 septembre, sera reporté au 8 décembre prochain. Ce procès a pour enjeu de régler le litige financier qui oppose le FC Nantes à Cardiff City.

Après la mort de Sala dans un accident d’avion le 21 janvier 2019, le club de Cardiff, où il venait de signer, s’est estimé lésé et réclame 122 millions d’euros à Nantes, en raison des « préjudices subis » et de sa « perte de chance et de valeur ». De son côté, la direction du FC Nantes dénonce un « acharnement judiciaire » et juge « extravagante » la somme réclamée.

« Six ans après le drame qui a coûté la vie à Emiliano Sala, le FC Nantes doit répondre de ses actes, pour le monde du football tout comme pour les proches du joueur », se défend la direction galloise, qui affirme à L’Equipe que la demande de report du procès « émane du FC Nantes, qui ne serait pas prêt à plaider le dossier alors même que la date d’audience est fixée depuis avril 2025 ».

Courage à la famille, hein.