Dominik Livaković fait du boudin

Un petit tour et puis s’en va ?

Gérone n’en finit pas d’avoir des problèmes. Actuellement 18e de Liga, le club espagnol se bat pour ne pas descendre en deuxième division. Et à cette situation compliquée est venue s’ajouter une nouvelle galère : le gardien Dominik Livaković veut s’en aller. C’est l’entraîneur des Blanquivermells Michel qui a annoncé la nouvelle en conférence de presse.

« Livaković ne veut plus jouer ici, sa priorité est d’être en forme pour la Coupe du monde, a pesté le coach espagnol. Gazzaniga (le gardien titulaire) a dû jouer en Coupe du Roi alors qu’il était malade, parce que Livaković ne veut pas jouer. Je suis très énervé par cette situation. »

👀 Míchel es desfoga amb la situació del Girona a la porteria i explica per què Livakovic no juga ni la Copa del Rei pic.twitter.com/sgFByeOReo — Esport3 (@esport3) December 11, 2025

Il n’a pas encore joué une minute

Prêté par Fenerbahçe à Gérone, le gardien de but n’a toujours pas joué la moindre minute sous les couleurs catalanes. Cette situation ne convient pas au titulaire de la sélection croate, qui devrait enchaîner une troisième compétition internationale dans les cages des Vatreni.

Ultra-décisif lors de la Coupe du monde au Qatar, notamment face au Japon en huitièmes de finale et contre le Brésil en quarts (11 arrêts), Livaković veut se trouver un club où il pourra jouer dans les six prochains mois.

