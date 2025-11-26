S’abonner au mag
Nouvelle tuile pour un champion du monde 2018

Nouvelle tuile pour un champion du monde 2018

Et ça continue, encore et encore.

Le sort s’acharne. Après avoir manqué cinq matchs entre septembre et octobre pour une blessure au mollet, Thomas Lemar va encore être éloigné des terrains pour un petit bout de temps. Le champion du monde 2018, prêté à Gérone par l’Atlético cet été, a rechuté et devrait être absent durant trois à quatre semaines.

Une énième rechute

Déjà absent face au Betis le week-end dernier, l’international français pensait pourtant avoir lancé sa saison avec deux passes décisives en trois rencontres. Victime d’une rupture du tendon d’Achille et de nombreux problèmes musculaires, Lemar n’a joué que 17 matchs depuis la saison 2023-2024.

Cœur avec les doigts.

