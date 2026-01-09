Devinez qui on a vu chercher sa maison sur TMC ?

Il y avait eu Adil Rami à Fort Boyard ou Luis Fernandez dans Nos chers voisins. Jeudi soir, si vous aviez mieux à faire que de regarder le Trophée des champions (par exemple, se perdre sur TMC), vous avez pu tomber sur l’ex-footballeur Cris dans un épisode de L’Agence : l’immobilier de luxe en famille. Dans ce programme simple et rafraîchissant, des stars confient à une famille d’agents immobiliers all star la recherche de la maison de leur rêve.

La crise du logement

Dans cette sixième saison, entre Adriana Karambeu et Marc Simoncini, on retrouve le quadruple champion de France avec l’OL, sa femme et ses enfants qui souhaitaient au moment du tournage trouver la perle rare avec le budget très serré de 20 millions d’euros. Le policier brésilien, sans club depuis son départ de la Berrichonne de Châteauroux, cherchait un bien « haut de gamme, calme et sécurisé ». Pour les satisfaire, l’agent immobilier leur a donc présenté un sympathique hôtel particulier de 650m2 et 12 pièces à Boulogne-Billancourt.

Ce n’est pas une première, en 2023, Alphonse Areola et sa femme s’étaient déjà prêtés à l’exercice : l’ancien gardien du PSG se cherchait un bien aux alentours de Londres avec un budget de 20 millions de pounds, soit presque 23 millions d’euros.

Pourquoi se compliquer la vie quand on peut faire comme Sadio Mané en faisant construire sa villa sur mesure ?