La causerie extrêmement gênante de Cris

Malaise TV, bonsoir !

Bon dernier de National, Châteauroux a retrouvé un peu d’espoir en battant QRM vendredi (1-2). Une victoire déterminante car la Berrichonne ne compte plus que cinq points de retard sur le premier non-relégable. Hasard ou pas, Cris, qui entraîne l’équipe depuis le mois d’octobre, a donné une causerie très spéciale avant ce match… Pour des raisons qui échappent à toute personne sensée, un extrait en a été publié sur le compte TikTok du club.

C’est ça tu fais Cris Jfhdhdhds ? pic.twitter.com/fQ6lfZosPE — AuFondDuCanap (@AuFondDuCanap) February 18, 2025

« Quand vous allez en boîte pour retrouvez une fille, tu regardes la fille, tu as envie de la niquer. C’est ça aujourd’hui. On doit regarder en face pour les niquer. Entre nous, on doit les niquer aujourd’hui », a-t-il lancé à ses joueurs. Engagé sur une pente extrêmement glissante, le Policier a complètement dérapé dans la foulée. « La bite, elle doit être comme ça. Je vous le dis, la bite, elle doit être comme ça », a-t-il répété en montrant son bras contracté, pendant que ses joueurs essayaient tant bien que mal de retenir leurs rires.

Une vraie bavure policière, n’en déplaise à Bruno Retailleau.

