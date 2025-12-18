S’abonner au mag
Écosse : le Celtic prend l’eau, Hearts construit son exploit

Un club très bas sur l’échelle de Glasgow.

Arrivé début décembre avec un CV travaillé outre-Atlantique, le coach français Wilfried Nancy n’a pour l’instant collectionné que des défaites. Quatre matchs, quatre revers, le dernier en date concédé mercredi soir sur la pelouse de Dundee United (2-1), malgré une ouverture du score signée Daizen Maeda. Battus par Hearts en championnat, l’AS Rome en Ligue Europa, St Mirren en finale de Coupe de la Ligue puis donc Dundee United, les Bhoys n’avaient plus enchaîné quatre défaites de rang depuis… 1978. 

Une débâcle importante pour un club pourtant habitué à la tête de classement, vainqueur de 13 des 14 derniers titres en Premiership, et qui offre une avance de six points à Heart of Midlothian, qui trônera donc au sommet du championnat à Noël, pour la première fois depuis 1991.

Démission du président non exécutif

Si Wilfried Nancy est déjà inquiété, le Celtic a aussi perdu son président non exécutif. Plus tôt dans la journée, Peter Lawwell a annoncé sa démission, lassé par un climat devenu « intolérable », entre « insultes et menaces » de supporters mécontents. « À ce stade de ma vie, je n’ai pas besoin de cela. Je ne peux l’accepter et je quitte donc le club que j’ai aimé toute ma vie », peut-on lire dans un communiqué publié sur le site du club. À 66 ans, l’ancien homme fort du club, présent sous diverses casquettes depuis 2003, a décidé de tirer un trait sur une histoire longue de plus de 20 ans.

Snoop Dogg, c’est ton heure.

