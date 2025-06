En Écosse, un club prêt à concurrencer le Celtic et les Rangers

Un investissement de plus.

Tony Bloom, le propriétaire de Brighton, a officiellement investi 9,86 millions de livres (environ 13,4 millions de dollars) pour acquérir une participation de 29% dans le club écossais Heart of Midlothian, selon l’annonce faite par le club ce mercredi. Cette opération fait suite à une consultation et un vote largement favorables des supporters-actionnaires majoritaires du club, la Foundation of Hearts, qui ont validé l’arrivée de Bloom.

L’objectif est de concurrencer le Celtic et les Rangers

L’investissement de Bloom se matérialise par des actions sans droit de vote, ce qui signifie que la majorité du pouvoir décisionnel (75,1%) reste entre les mains de la Foundation of Hearts. Bloom n’intégrera pas personnellement le conseil d’administration, mais y nommera un représentant, James Franks, un conseiller d’affaires expérimenté dans la gouvernance sportive.

C’est une initiative personnelle de Tony Bloom, distincte de ses autres investissements dans le football, notamment à Brighton et à l’Union Saint-gilloise en Belgique. Le club écossais ne deviendra donc ni un club satellite de Brighton, ni partie intégrante d’un groupe multi-clubs. Bloom a déclaré croire fermement au potentiel des Hearts pour « bousculer la hiérarchie du football écossais » dominée par le Celtic et les Rangers.

La multipropriété, ça reste naze.

