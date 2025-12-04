Le Celtic se choisit un entraîneur français

Oui, la France sait exporter.

Martin O’Neill a officiellement rendu son tablier d’intérimaire mercredi soir à l’issue de la courte victoire du Celtic sur Dundee (1-0). Son successeur était déjà connu, puisque le club avait annoncé, à 50 minutes du coup d’envoi, qu’il avait jeté son dévolu sur Wilfried Nancy. Le Français a signé un contrat de deux ans et demi. Âgé de 48 ans, le natif du Havre s’est révélé comme entraîneur de l’autre côté de l’Atlantique : il a remplacé Thierry Henry à Montréal en 2021 et y est resté un an et demi, avant de prendre une autre dimension avec Columbus Crew, où il a remporté la MLS en 2023 puis la Leagues Cup en 2024.

« C’est un grand honneur pour moi et ma famille, confie-t-il sur le site du club de Glasgow. Je connais l’histoire, les valeurs du Celtic et je sais ce qu’on attend de moi. Je sais ce que le Celtic représente pour tant de personnes, et mon objectif numéro 1 sera simple : donner aux fans une équipe forte, excitante, offensive, dont ils peuvent être fiers. » Le Celtic avait déjà fait confiance à des entraîneurs non britanniques, en témoigne l’exemple récent d’Ange Postecoglou, mais jamais un Français.

We are delighted to announce that we have appointed Wilfried Nancy to the position of Football Manager. More info ⤵️#BienvenueWilfried | #CelticFC🍀 — Celtic Football Club (@CelticFC) December 3, 2025

Il récupère une équipe qui a retrouvé des couleurs : fin octobre, le Celtic venait d’enchaîner deux défaites en championnat et accusait un sacré retard sur Heart of Midlothian. La bande de Daizen Maeda vient cependant d’aligner cinq victoires et s’est replacée à hauteur du surprenant leader. Wilfried Nancy n’aura pas le temps de se mouiller la nuque : le Celtic recevra les Hearts dimanche, avant un match capital pour son avenir européen contre la Roma jeudi prochain.

You Wil’ survive.

Snoop Dogg devient directeur sportif du Celtic