Brendan Rodgers démissionne de son poste d’entraîneur du Celtic Glasgow

Il jette l’éponge.

Défait pour la deuxième fois d’affilée en Premiership ce dimanche face aux Hearts d’Édimbourg (3-1), le Celtic Football Club est relégué à 8 points de son adversaire du week-end. Une situation tendue pour le club 55 fois champion d’Écosse, et quadruple vainqueur en titre. Assez pour que le coach Brendan Rodgers quitte le navire. « Le club a accepté la démission de Brendan, et il quittera ses fonctions avec effer immédiat », a annoncé le club glaswégien dans un communiqué.

Vers une saison historique en Écosse

Passé notamment sur le banc de Liverpool et Leicester, Brendan Rodgers était revenu au Celtic en 2023, glanant deux nouveaux titres après les trois remportés entre 2017 et 2019. « Le club apprécie la contribution de Brendan au Celtic au cours de ses deux périodes très réussies. »

Le championnat d’Écosse pourrait vivre cette saison une année historique : Heart of Midlothian est leader de la Scottish Premiership, et deviendrait en cas de sacre final la première équipe hors Celtic et Rangers à décrocher le titre depuis 1985 (Aberdeen), tout en succédants aux Hearts de 1960.

Ça arrive de tomber sur un trèfle à trois feuilles.

Et si l’hégémonie du Celtic et des Rangers s’arrêtait en Écosse ?

CDB

