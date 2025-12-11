S’abonner au mag
  • C3
  • J6

Ligue Europa : Ivan Guessand se montre, Talisca voit triple

FC
Ligue Europa : Ivan Guessand se montre, Talisca voit triple

Il n’est pour l’instant que réserviste dans la liste de la Côte d’Ivoire, pour la Coupe d’Afrique des nations ?

Ça ne l’empêche pas de se montrer, comme ce jeudi soir sur la pelouse de Bâle : à l’occasion de la sixième journée de phase de poules de Ligue Europa, Ivan Guessand a ouvert le score en taclant et a ensuite vu Youri Tielemans faire gagner Aston Villa. Cependant, d’autres ont fait mieux que les anciens de Nice et de Monaco : ainsi, Evan Ferguson (en faveur de la Roma au Celtic, qui a vu Liam Scales inscrire une jolie réalisation contre son camp sur corner) et Samu Aghehowa (pour Porto devant Malmö en six minutes, dont une réalisation assez inédite) ont tous marqué un doublé.

Bernardeschi plus heureux que Van Persie

Idem pour Federico Bernardeschi, qui a notamment transformé un penalty pour remettre Bologne dans le bon chemin au Celta de Vigo. De son côté, Talisca s’est carrément permis le triplé avec Fenerbahçe à Brann Bergen. En parlant du club turc, Kerem Aktürkoglu s’est lui aussi distingué avec une belle louche sereine et gagnante dès le début de la rencontre. Enfin, le match de la soirée s’est déroulé à Bucarest où le Feyenoord Rotterdam de Robin van Persie s’est incompréhensiblement fait renverser par le FCSB dans une marée de buts (malgré deux unités d’avance à la 54e, et encore une à la 86e).

N’importe quoi !

  Celtic 0-3 Roma

Buts : Scales CSC (6e) et Ferguson (36e et 45e+1)

  Bâle 1-2 Aston Villa

Buts : Daniliuc (34e) pour Bâle // Guessand (12e) et Tielemans (53e) pour Aston Villa

  Brann Bergen 0-4 Fenerbahçe

Buts : Aktürkoglu (5e) et Talisca (36e, 44e et 65e)

  Porto 2-1 Malmö

Buts : Aghehowa (30e et 36e) pour Porto // Moura CSC (90e+4) pour Malmö

  Celta de Vigo 1-2 Bologne

Buts : Zaragoza (17e) pour le Celta de Vigo // Bernardeschi (66e SP, et 74e) pour Bologne

  FCSB 4-3 Feyenoord Rotterdam

Buts : Ngezana (11e), Toma (54e), Thiam (86e) et Tanase (90e+5) pour le FCSB // Tengstedt (41e), Timber (44e) et Sauer (51e) pour le Feyenoord Rotterdam

La Roma plombée par Zeki Celik

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

L'OM et Monaco vont-ils finir dans le top 24 en Ligue des champions ?

Oui
Non
Fin Dans 15h
110
50
21
Revivez Lyon - Go Ahead Eagles (2-1)
Revivez Lyon - Go Ahead Eagles (2-1)

Revivez Lyon - Go Ahead Eagles (2-1)

Revivez Lyon - Go Ahead Eagles (2-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!