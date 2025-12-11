Ligue Europa : Ivan Guessand se montre, Talisca voit triple

Il n’est pour l’instant que réserviste dans la liste de la Côte d’Ivoire, pour la Coupe d’Afrique des nations ?

Ça ne l’empêche pas de se montrer, comme ce jeudi soir sur la pelouse de Bâle : à l’occasion de la sixième journée de phase de poules de Ligue Europa, Ivan Guessand a ouvert le score en taclant et a ensuite vu Youri Tielemans faire gagner Aston Villa. Cependant, d’autres ont fait mieux que les anciens de Nice et de Monaco : ainsi, Evan Ferguson (en faveur de la Roma au Celtic, qui a vu Liam Scales inscrire une jolie réalisation contre son camp sur corner) et Samu Aghehowa (pour Porto devant Malmö en six minutes, dont une réalisation assez inédite) ont tous marqué un doublé.

Bernardeschi plus heureux que Van Persie

Idem pour Federico Bernardeschi, qui a notamment transformé un penalty pour remettre Bologne dans le bon chemin au Celta de Vigo. De son côté, Talisca s’est carrément permis le triplé avec Fenerbahçe à Brann Bergen. En parlant du club turc, Kerem Aktürkoglu s’est lui aussi distingué avec une belle louche sereine et gagnante dès le début de la rencontre. Enfin, le match de la soirée s’est déroulé à Bucarest où le Feyenoord Rotterdam de Robin van Persie s’est incompréhensiblement fait renverser par le FCSB dans une marée de buts (malgré deux unités d’avance à la 54e, et encore une à la 86e).

N’importe quoi !

Celtic 0-3 Roma

Buts : Scales CSC (6e) et Ferguson (36e et 45e+1)

Bâle 1-2 Aston Villa

Buts : Daniliuc (34e) pour Bâle // Guessand (12e) et Tielemans (53e) pour Aston Villa

Brann Bergen 0-4 Fenerbahçe

Buts : Aktürkoglu (5e) et Talisca (36e, 44e et 65e)

Porto 2-1 Malmö

Buts : Aghehowa (30e et 36e) pour Porto // Moura CSC (90e+4) pour Malmö

Celta de Vigo 1-2 Bologne

Buts : Zaragoza (17e) pour le Celta de Vigo // Bernardeschi (66e SP, et 74e) pour Bologne

FCSB 4-3 Feyenoord Rotterdam

Buts : Ngezana (11e), Toma (54e), Thiam (86e) et Tanase (90e+5) pour le FCSB // Tengstedt (41e), Timber (44e) et Sauer (51e) pour le Feyenoord Rotterdam

