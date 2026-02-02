La Roma perd des plumes dans la course au titre

Udinese 1-0 Roma

But : J. Ekkelenkamp (49e) pour les Friulani

Invaincue en Serie A depuis le 3 janvier dernier face à l’Atalanta (1-0), la Roma a perdu gros ce lundi soir au Stadio Friuli, défaite par l’Udinese sur la plus petite des marges (1-0). Engagés depuis plusieurs semaines dans une lutte effrénée pour le Scudetto, les joueurs de Gian Piero Gasperini ne devaient pas perdre de points sur le terrain de l’Udinese, 10e au coup d’envoi, pour continuer de suivre le rythme imposé par le groupe de tête. Après un premier acte relativement fermé, c’est pourtant le néerlandais Jurgen Ekkelenkamp qui, d’un coup-franc direct et légèrement dévié par le mur romain, inscrivait le seul et unique but de la rencontre (1-0, 49e).

😬 | Un coup franc dévié vient punir la Roma. ☄️🎯 #UdineseRoma Suivez la rencontre en direct ici : https://t.co/zipauAD0bj ! 📲 pic.twitter.com/lim9eL5FX2 — DAZN France (@DAZN_FR) February 2, 2026

Incapables de revenir au score malgré l’entrée de joueurs offensifs comme Robinio Vaz, fraichement débarqué de Marseille au mercato d’hiver, l’AS Rome vient peut-être de perdre plus qu’un match, et voit s’éloigner la Juventus, Naples et l’Inter, tous les trois vainqueurs ce weekend. Le Milan AC, lui aussi bien placé, pourrait même prendre 7 points d’avance sur les joueurs de la capitale en cas de succès face à Bologne ce mardi, pour la dernière rencontre de la 23e journée de Serie A. La Roma, scotchée à la 5e place, recevra Cagliari la semaine prochaine, tandis que l’Udinese, 9e grâce à sa victoire du soir, se rendra sur la pelouse de Lecce.

À priori, la messe semble dite à Rome.

