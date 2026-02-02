S’abonner au mag
  • Serie A
  • J23
  • Udinese-Roma (1-0)

La Roma perd des plumes dans la course au titre

FG
La Roma perd des plumes dans la course au titre

Udinese 1-0 Roma

But : J. Ekkelenkamp (49e) pour les Friulani

Invaincue en Serie A depuis le 3 janvier dernier face à l’Atalanta (1-0), la Roma a perdu gros ce lundi soir au Stadio Friuli, défaite par l’Udinese sur la plus petite des marges (1-0). Engagés depuis plusieurs semaines dans une lutte effrénée pour le Scudetto, les joueurs de Gian Piero Gasperini ne devaient pas perdre de points sur le terrain de l’Udinese, 10e au coup d’envoi, pour continuer de suivre le rythme imposé par le groupe de tête. Après un premier acte relativement fermé, c’est pourtant le néerlandais Jurgen Ekkelenkamp qui, d’un coup-franc direct et légèrement dévié par le mur romain, inscrivait le seul et unique but de la rencontre (1-0, 49e).

Incapables de revenir au score malgré l’entrée de joueurs offensifs comme Robinio Vaz, fraichement débarqué de Marseille au mercato d’hiver, l’AS Rome vient peut-être de perdre plus qu’un match, et voit s’éloigner la Juventus, Naples et l’Inter, tous les trois vainqueurs ce weekend. Le Milan AC, lui aussi bien placé, pourrait même prendre 7 points d’avance sur les joueurs de la capitale en cas de succès face à Bologne ce mardi, pour la dernière rencontre de la 23e journée de Serie A. La Roma, scotchée à la 5e place, recevra Cagliari la semaine prochaine, tandis que l’Udinese, 9e grâce à sa victoire du soir, se rendra sur la pelouse de Lecce.

À priori, la messe semble dite à Rome.

L’AS Roma stoppe net l’Udinese

FG

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
  • Légende
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Alors que Thomas Bangalter est partout, du nouveau film de Cédric Jimenez au nouvel album d'Orelsan en passant par la fête de fermeture du Centre Pompidou, c'est le moment de relire notre grand récit sur la fin de Daft Punk !

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
Logo de l'équipe AS Roma
Foto Alfredo Falcone/LaPresse 26 Novembre 2023 - Roma, Italia - sport, calcio - Roma vs Udinese - Campionato italiano di calcio Serie A TIM 2023/2024 - Stadio Olimpico di Roma. Nella foto: esultanza Gianluca Mancini (23 AS Roma) Foto Alfredo Falcone/LaPresse November 26, 2023 Rome, Italy - sport, soccer - Roma vs Udinese - Italian Serie A Football Championship 2023/2024 - Olimpic Stadium în Rome. In the pic: Gianluca Mancini (23 AS Roma) celebrates - Photo by Icon sport
Foto Alfredo Falcone/LaPresse 26 Novembre 2023 - Roma, Italia - sport, calcio - Roma vs Udinese - Campionato italiano di calcio Serie A TIM 2023/2024 - Stadio Olimpico di Roma. Nella foto: esultanza Gianluca Mancini (23 AS Roma) Foto Alfredo Falcone/LaPresse November 26, 2023 Rome, Italy - sport, soccer - Roma vs Udinese - Italian Serie A Football Championship 2023/2024 - Olimpic Stadium în Rome. In the pic: Gianluca Mancini (23 AS Roma) celebrates - Photo by Icon sport
  • Serie A
  • J13
  • Roma-Udinese (3-1)
La Roma arrache la victoire contre l'Udinese

La Roma arrache la victoire contre l'Udinese

La Roma arrache la victoire contre l'Udinese
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

Oui
Non
Fin Dans 2h
103
199

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!