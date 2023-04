La Roma inflige une correction à l'Udinese et conforte sa troisième place

AS Roma 3-0 Udinese Calcio

Buts : Bove (37e), Pellegrini (69e, SP) et Abraham (91e) pour les Giallorossi

Avant son quart de finale retour de Ligue Europa à la maison face à Feyenoord, la Roma s’est permis de corriger l’Udinese 3-0, dans un match globalement maîtrisé. Un succès permettant aux hommes de Mourinho de conforter leur troisième place, après les énièmes faux pas des deux Milan.

Dans un Stadio Olimpico plein à craquer, les Romains commencent pourtant cette rencontre de manière timorée. Jusqu’ici impeccable et solide, la défense bianconera est sanctionnée de sa première véritable erreur, avec cette main dans la surface de Pereyra. Les Romains obtiennent un penalty. Cristante s’en charge, mais voit sa frappe s’échouer sur le montant. Mais le cuir revient dans les pieds de Bove qui ouvre la marque, et au passage débloque son compteur de buts cette saison (1-0, 37e). L’Udinese se montre alors plus nerveuse, multipliant les fautes.

Mais le milieu romain tient sa vengeance. Servi sur un plateau par Andrea Belotti, Pellegrini remporte son duel face au portier frioulan et double la mise (2-0, 56e). Sans être étincelante, la Roma fait le break et préfère laisser le ballon à son adversaire du soir. Et forcément, cette suffisance est sanctionnée. Mancini est coupable d’une main dans la surface, les Giallorossi concèdent donc un penalty (67e). Fautif lui aussi d’une main baladeuse en première période, Pereyra tient sa vengeance. Mais le milieu argentin voit ses ardeurs stoppées par Rui Patrício qui se permet de garder le cuir dans ses gants (69e). L’Udinese pousse, mais en vain, même l’entrée de Thauvin n’aura pas suffi. Et dans les dernières minutes, Spinazzola délivre un bonbon à Tammy Abraham qui triple la mise d’un coup de casque (3-0, 91e).

Le même score jeudi prochain face à Feyenoord, les tifosi romains n’attendent que ça.

AS Roma (3-4-2-1) : Patrício – Llorente, Smalling, Mancini – El Shaarawy (Zalewski, 74e), Bove, Cristante, Çelik (Spinazzola, 75e) – Pellegrini (Tahirović, 90e), Wijnaldum (Matić, 60e) – Belotti (Abraham, 75e). Entraîneur : José Mourinho.

Udinese Calcio (3-5-1-1) : Silvestri – Perez, Bijol, Becão – Udogie, Lovric (Nestorovski, 78e), Walace, Samardžić (Pafundi, 78e), Ehizibue (Ebosele, 71e) – Pereyra – Success (Thauvin, 79e). Entraîneur : Andrea Sottil.

