Arrêtez tout, le classement FIFA est sorti !

Arrêtez tout, le classement FIFA est sorti !

Vous trépigniez d’impatience, il est enfin là.

La FIFA a révélé ce lundi son dernier classement mondial de l’année 2025. Peu de changements majeurs à signaler, le top 10 restant identique : l’Espagne consolide sa première place, chipée en septembre à l’Argentine (2e). Les Bleus complètent le podium, toujours talonnés par l’Angleterre et le Brésil.

Le Maroc aux portes du top 10, le Kosovo et la Norvège progressent

Vainqueur de la Coupe arabe il y a quelques jours, le Maroc reste à la 11e place, mais réduit encore l’écart avec la Croatie, dernier membre du Top 10. Finaliste de la compétition, la Jordanie grimpe de deux places (64e).

Mais c’est bien le Kosovo qui engrange la plus belle progression en 2025 : avec 7 victoires et 2 nuls en 10 matchs, le pays des Balkans passe de la 99e à la 80e place et peut encore espérer arracher un ticket pour la Coupe du monde lors des barrages, en mars 2026. Une progression d’autant plus notable que la sélection issue de l’ex-Yougoslavie n’est affiliée à la FIFA que depuis neuf ans. 43e il y a un an, la Norvège affiche de son côté une jolie 29e place après ses succès en 2025. 

Un bon indicateur à quelques mois du Mondial (non).

