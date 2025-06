Le message d’amour de Gavi à Ousmane Dembélé

L’amour ouf.

Alors que l’équipe de France s’est inclinée dans la folie ce jeudi soir face à l’Espagne, les joueurs des deux camps ont quand même pu se quitter bons amis. Pas tous, peut-être, mais au moins Ousmane Dembélé et Gavi.

Dans le top 3 du Ballon d’or ?

Après la rencontre, ce dernier a posté une photo avec son compère français dans les couloirs de la MHPArena avec le maillot porté par le joueur parisien et cette légende toute mignonne : « Je t’aime mon frère. » Les deux potos n’ont jamais caché leur amitié depuis leur époque commune au Barça, Dembouz ayant même affiché son ex-coéquipier en photo de profil sur son compte Instagram à l’époque.

❤️ La foto de Gavi con Dembélé: “Te quiero hermano” pic.twitter.com/IDWApg9aYc — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 5, 2025

En marge de cet Espagne-France, Gavi avait déjà rendu hommage à la saison du Parisien au micro de Catalunya Radio, sans pour autant choisir entre lui et Lamine Yamal pour le prochain Ballon d’or : « Dembélé est comme mon frère et il a fait une excellente saison. Pour moi, il devrait absolument être dans le top 3, et je serai vraiment très heureux pour lui. Cependant, la saison de Lamine est unique. »

Pas facile de choisir entre deux hermanos.

