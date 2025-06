Les médias espagnols en transe devant Yamal et Cherki

Finalement, il y a du monde qui regarde cette compétition…

La soirée du 5 juin 2025 restera dans les mémoires des spectateurs de la MHP Arena de Stuttgart. Au terme d’un match rocambolesque à neuf buts, l’Espagne s’impose de justesse contre l’équipe de France pour rejoindre le Portugal en finale de Ligue des nations. Au cœur de ce festival offensif, le prodige barcelonais Lamine Yamal s’est encore démarqué, auteur d’un doublé et de nombreuses passes qui ont affolé la défense française.

Si les médias français comme L’Équipe sont tombés en pâmoison devant ce match, titrant « Complètement dingue », les journaux espagnols ne perdent pas le nord. Alors que Yamal avait gagé Ousmane Dembélé de mettre en jeu le Ballon d’or sur ce match, la presse ibérique le prend au mot. SPORT titre alors sur sa première page : « Lamine d’or », affirmant que « le jeune joueur du Barça continue d’ajouter des arguments à sa conquête du Ballon d’or ».

Yamal-Cherki, le futur Messi-Ronaldo ?

Du côté des médias madrilènes, AS n’hésite pas à se focaliser sur la star des Merengues, Kylian Mbappé, auteur d’une prestation sans relief. Le quotidien sportif met sur sa première page « Lamine, le plus grand cauchemar de Mbappé ». À la manière de Ronaldinho qui faisait applaudir les supporters du Bernabéu en plein Clásico, on peut lire ces lignes : « Il semble que Lamine Yamal soit déterminé à perpétuer la légende du roi Midas, tant tout ce qu’il touche se transforme en or. » Quand la sélection fait tomber les clivages nationaux.

Un rival pourrait bien apparaître en France, avec l’entrée exceptionnelle de Rayan Cherki. Auteur d’un but sublime et d’une passe décisive pour Kolo Muani lors de sa première cape internationale, le Gone a laissé paraître d’innombrables promesses. De quoi bluffer Marca, reconnaissant « qu’au-delà des chiffres, il y a aussi le sentiment de sa grande influence entre les lignes. L’Espagne a commencé à souffrir et pensé à tenir le résultat une fois que Rayan Cherki est entré sur le terrain à la 64e minute. »

Pas un mot sur le match de Désiré Doué, pendant ce temps.

