  • CAN 2025
  • Côte d’Ivoire

Émerse Faé tente de chasser la malédiction du champion

Pas de trône d’Ivoire.

À la veille de Côte d’Ivoire–Mozambique (18h30), Émerse Faé a préféré calmer tout le monde. Champion en titre ou pas, ce n’est pas ce qui lui donne confiance. « Ce n’est pas le fait qu’on soit champion qui fait qu’on arrive ici avec de la confiance », a-t-il répété, expliquant que tout vient surtout du travail effectué en amont, notamment la préparation en Espagne.

Champion sortant, galère entrante ?

Et Faé n’a pas tort de se méfier. À la CAN, les champions en titre ont souvent la mémoire courte et les jambes lourdes. L’Algérie sortie dès les poules en 2021, le Sénégal sorti en huitièmes en 2023, l’Égypte incapable d’enchaîner après ses titres… Être tenant du trophée, c’est souvent surtout attirer les coups. « Le statut ne change absolument rien », insiste Faé, conscient que cette compétition adore rappeler que le passé ne marque aucun but.

Avant d’affronter le Mozambique, la Côte d’Ivoire avance donc avec une idée simple : oublier 2023 pour survivre en 2025.

