L’Égypte élimine la Côte d’Ivoire en trois coups de marteau

L’Égypte a sorti les champions en titre ivoiriens en quarts de finale de la CAN 2025 (3-2). Les Pharaons affronteront le Sénégal en demi-finales à Rabat pour une revanche de la finale de 2022.

Égypte 3-2 Côte d’Ivoire

Buts : Mamoursh (4e), Rabia (32e) et Salah (52e) pour les Pharaons // Fatouh (40e) et Guéla Doué (73e) pour les Éléphants

L’Égypte avait bien caché son jeu. Peu spectaculaires depuis le début du tournoi, avec des matchs aussi barbants qu’une visite de musée poussiéreux, les Pharaons sont sortis de leur sarcophage au meilleur moment pour éliminer la Côte d’Ivoire en quarts de finale de la CAN 2025 (3-2), ce samedi au grand Stade d’Agadir. La performance fut plus efficace qu’esthétique, mais cette victoire en impose tout de même et fait passer à la trappe le champion en titre – toujours un petit événement dans un grand tournoi international. En demi-finales, les Égyptiens affronteront le Sénégal à Rabat. Mohamed Salah y retrouvera Sadio Mané, comme lors du bon vieux temps à Liverpool, mais surtout comme lors de la finale de la CAN 2021.

Un début de match parfait

Après seulement quatre minutes de jeu, les Éléphants ivoiriens prennent un premier coup de marteau sur la trompe. Profitant d’un tacle raté d’Odilon Kossounou, Omar Marmoush récupère la passe en profondeur d’Emam Ashour, file vers le but et trompe Yahia Fofana (1-0, 4e). L’Égypte est en forme, déployant un football tranchant tout en empêchant les hommes d’Émerse Faé de développer leur jeu.

Peu après la demi-heure, le fer frappe encore : sur un corner de Mohamed Salah, Rami Rabia s’élève au second poteau et place un coup de casque qui lobe Fofana (2-0, 32e). Le premier acte des hommes de Hossam Hassan est presque parfait. Les Ivoiriens peinent à se créer des occasions franches, et il faut compter sur une erreur adverse pour les remettre pleinement dans le match. Sur un coup franc excentré, Ahmed Fatouh dévie dans ses propres filets le centre rentrant de Yan Diomandé (2-1, 39e).

L’aile de pigeon de Doué

Les cartes sont rebattues pour la seconde période, mais l’Égypte sort rapidement un as de sa manche. Depuis sa moitié de terrain, Rami Rabia réalise une magnifique ouverture en profondeur pour Emam Ashour ; ce dernier décale d’un extérieur du pied au poteau opposé pour Mohamed Salah, bien décidé à prouver qu’il peut enfin devenir roi d’Afrique (3-1, 52e). L’Égypte a de l’avance, la rencontre est hachée, mais on sent qu’il n’en faudra pas beaucoup pour assister à une fin de match kiffante. Un corner bordélique par exemple. Profitant d’une action confuse dans la surface, Guéla Doué réalise une improbable aile de pigeon pour réduire la marque (3-2, 73e).

À partir de là, plus de place au calcul. La pression s’accentue sur la surface égyptienne, les ballons dangereux affluent, mais Mohamed El-Shenawy n’a finalement que bien peu d’arrêts difficiles à effectuer. Les Ivoiriens ne trouveront jamais la clé pour sortir de la pyramide, et les Pharaons tiennent bon pour obtenir leur place dans le dernier carré.

Égypte : El-Shenawy, Hany, Ibrahim, Rabia, El Fotouh, Attia, Fathy, Abdelmaguid, Ashour (Trezeguet, 78e), Salah, Marmoush (Mohamed, 90e+2). Entraîneur : Hossam Hassan.

Côte d’Ivoire : Y. Fofana, Doué, Kossounou, Ndicka, Konan, Sangaré, Kessié (Krasso, 70e), Oulaï (S. Fofana, 89e), Diallo, Y. Diomandé (B. Touré, 89e), Guessand (Bayo, 80e). Entraîneur : Émerse Faé.

Revivez Égypte - Côte d'Ivoire (3-2)