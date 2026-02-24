L’amende salée imposée par Hansi Flick aux joueurs retardataires au Barça

Ça ne rigole pas au Barça. Invités de l’émission espagnole El Hormiguero ce lundi soir, Pedri et Ferran Torres ont évoqué la discipline de fer que leur impose Hansi Flick, l’entraîneur du FC Barcelone. Intransigeant sur les retards les jours de match, le technicien allemand a longtemps eu pour habitude de laisser les fautifs sur le banc. La saison dernière, Jules Koundé en avait ainsi fait les frais lors d’un match de Liga contre Alavés.

40 000 euros pour un retard de 10 minutes

Mais à la demande des joueurs, un nouveau système de sanctions a été mis en place cette saison, le manque de ponctualité étant désormais puni financièrement. « Si vous arrivez en retard, vous devrez désormais payer une amende au lieu d’être automatiquement disqualifié. Pour Hansi Flick, si l’entraînement est à 11 heures et que vous arrivez à 11 heures et trois secondes, cela compte déjà comme un retard », assure Pedri.

😳 "¿La PUNTUALIDAD con FLICK? Si llegas tarde el día de partido... por los 40.000€". 💰 Pedri y Ferran desvelan en @El_Hormiguero la cifra aproximada de multas que se pagan en el Barça. ¡Nos vemos a las 12 de la noche en MEGA! pic.twitter.com/5wnUzxQDr5 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 23, 2026

Alors que le présentateur tentait de deviner le montant de cette amende en cas de retard de dix minutes, proposant plusieurs montants visiblement loin du compte, les deux joueurs ont finalement acquiescé sur 40 000 euros. « Si vous avez 20 minutes de retard un jour de match, il vaut mieux rester chez vous », a ironisé Pedri. Et à Ferran Torres de renchérir : « Autant lui [Hansi Flick] envoyer une photo d’un ibuprofène ou d’un paracétamol. »

Demande-t-il également un mot d’excuse des parents ?

