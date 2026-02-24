Marcelo Gallardo va (encore) quitter River Plate

En voilà un qui va poncer Bad Bunny pour s’en remettre. Malgré son statut de légende de River Plate et son amour pour El Millonario, Marcelo Gallardo n’a pas vu la magie opérer une nouvelle fois. L’entraîneur argentin de 50 ans a annoncé qu’il s’apprêtait à disputer son dernier match au club ce jeudi en Primera División contre Banfield à domicile. Il était de retour à Buenos Aires depuis 2024.

Aujourd’hui 21e sur 30 écuries au classement, La Banda Roja est bien loin de sa gloire sous Marcelo. En effet, Gallardo n’a pas réussi à ramener son équipe en Copa Libertadores, et semble moins enclin à la faire briller en championnat que par le passé. Avec 12 défaites (dont 3 de suite, série en cours) sur 20 matchs toutes compétitions confondues, River Plate est à plat.

Un contraste avec la suprématie d’antan

Ému et dépassé par la situation, celui qui a d’abord porté le maillot blanc et rouge dans les années 1990 puis dans les années 2000 a adressé ses remerciements aux fidèles hinchas, aux joueurs, au club et à son staff via les réseaux sociaux de River Plate. Il y explique notamment que les choses ne se sont pas passées comme il les avait projetées.

Une désillusion qui peut s’entendre, car Gallardo est l’entraîneur le plus titré de River Plate après avoir gagné la Copa Libertadores en 2015 et en 2018, le championnat en 2021, la Coupe d’Argentine en 2016, en 2017 et en 2019 ou encore la Recopa Sudamericana en 2015, 2016 et 2019 (entre autres, car la liste est riche et variée).

« Debí tirar más fotos de cuando te tuve… »

Boca Juniors assomme un peu plus River Plate