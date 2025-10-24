Aucun match professionnel en Argentine ce week-end

Une certaine vision de l’enfer.

L’Argentine devra vivre sans football ce week-end. La journée de dimanche sera en effet marquée par des élections législatives, où la moitié des députés et un tiers des sénateurs remettent leur siège en jeu. Pour ne pas interférer, la programmation a donc été adaptée.

Ce vendredi, les fans pourront suivre Independiente-Platense (23h), un match en retard du championnat, puis la demie de coupe entre River et Rivadavia (à 3h10 cette nuit), pour savoir qui rejoindra les Argentinos Juniors en finale. Ensuite ? Plus rien jusqu’à lundi.

Même au niveau régional, par exemple en Liga del Sur, les matchs ont été programmés le jeudi, le vendredi et le lundi. Quelques rencontres se joueront malgré tout samedi chez les amateurs, en Patagonie ou dans le nord du pays, comme le rapporte Radio10.

Faute de mieux, il faudra se contenter du choc entre l’Atlético San Julián et le Deportivo Nocheros.

