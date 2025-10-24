Iker Casillas victime d'un vol, sa femme de ménage arrêtée

La main dans le sac.

Iker Casillas s’est fait voler cinq montres de luxe à son domicile, dans l’ouest de Madrid, plus précisément à Pozuelo de Alarcón. Le larcin s’est éclairci assez rapidement puisqu’une plainte a été déposée le 16 octobre et que deux personnes ont été arrêtées cinq jours plus tard, mardi. Parmi ce duo de malfaiteurs, figure la femme de ménage de l’ancien gardien. « Les deux suspects prévoyaient de quitter le pays prochainement » selon la police espagnole, qui a visiblement appris de ses erreurs depuis l’époque maudite de La Casa de Papel.

Deux des cinq montres en question ont été retrouvées. Le champion du monde 2010 a pris conscience du vol en découvrant que les montres qui étaient chez lui n’étaient que des répliques, rapporte El Pais. Les suspects ont volé les montres de manière progressive, pour limiter le risque d’éveiller les soupçons, avec l’intention de les revendre.

Cette fois, Lamine Diaby-Fadiga n’y est pour rien.

L’Espagne et la Turquie s’imposent, la Géorgie dit adieu au Mondial