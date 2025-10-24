S’abonner au mag
  • Espagne

Iker Casillas victime d'un vol, sa femme de ménage arrêtée

QB
Iker Casillas victime d'un vol, sa femme de ménage arrêtée

La main dans le sac.

Iker Casillas s’est fait voler cinq montres de luxe à son domicile, dans l’ouest de Madrid, plus précisément à Pozuelo de Alarcón. Le larcin s’est éclairci assez rapidement puisqu’une plainte a été déposée le 16 octobre et que deux personnes ont été arrêtées cinq jours plus tard, mardi. Parmi ce duo de malfaiteurs, figure la femme de ménage de l’ancien gardien. « Les deux suspects prévoyaient de quitter le pays prochainement » selon la police espagnole, qui a visiblement appris de ses erreurs depuis l’époque maudite de La Casa de Papel.

Deux des cinq montres en question ont été retrouvées. Le champion du monde 2010 a pris conscience du vol en découvrant que les montres qui étaient chez lui n’étaient que des répliques, rapporte El Pais. Les suspects ont volé les montres de manière progressive, pour limiter le risque d’éveiller les soupçons, avec l’intention de les revendre.

Cette fois, Lamine Diaby-Fadiga n’y est pour rien.

L’Espagne et la Turquie s’imposent, la Géorgie dit adieu au Mondial

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
  • Procès Péchier
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

L’anesthésiste-réanimateur Frédéric Péchier a-t-il empoisonné 30 personnes et tué 12 d’entre elles, en se faisant passer pour un héros lorsqu’il les sauvait ou tentait de le faire? C’est ce que son procès, ouvert ce lundi 8 septembre, devra permettre de juger. Retrouvez notre enquête fleuve sur cette affaire.

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!