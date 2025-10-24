Roberto De Zerbi : « Je ne suis pas infaillible, je fais des erreurs »

L’Italien qui n’aime pas défendre

Présent en conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi a livré son analyse de la défaite frustrante à Lisbonne face au Sporting, notamment après l’expulsion. « Je m’attendais à cette question, a commencé l’entraîneur, revenant sur la mi-temps jouée à dix. Cinq équipes ont eu un expulsé cette journée en C1, elles ont toutes pris beaucoup de buts. Nous, notre équipe défend mieux à 10. J’ai fait des ajustements pour garder de la qualité et de l’offensive, mais je n’ai pas réussi à me faire comprendre complètement. Je voulais que l’on défende sans se recroqueviller et que l’on presse pour tirer au but. »

Ne pas trop s’attacher aux résultats

Pour De Zerbi, la défaite ne doit pas masquer les aspects positifs : « Contre le PSG, je n’étais pas content de la seconde période. Nous nous sommes trop attachés au résultat du match. C’est notre marge de progression. Je ne suis pas infaillible, je fais des erreurs et quand j’en fais, je lève la main. Le Sporting a eu 2 occasions en première période et 3 en seconde période pour un total de huit tirs. Notre équipe a bien défendu, il n’y a pas de danger. »

Le coach italien se projette également sur la suite : « Les supporters ne doivent pas être tristes. Il faut se concentrer sur la première période et sur ce que l’on peut améliorer. Tout n’est pas rose quand on gagne, comme contre le PSG. Nous avons encore beaucoup de marge de progression. »

Pas de crise après une défaite, ça progresse à Marseille.

Indice UEFA : la France manque l’occasion de se rapprocher de l’Allemagne