Interrogé au micro de Canal+ après la défaite de l’OM sur la pelouse du Benfica Lisbonne ce mercredi (2-1), Roberto de Zerbi n’était pas vraiment remonté contre son équipe, qui a tenu son avance jusqu’à la 70e minute. Une frustration que le coach marseillais a réservé au corps arbitral, pour dénoncer l’expulsion d’Emerson dans le temps additionnel de la première période ainsi que le carton rouge retiré par la VAR à l’attaquant lisboète Maximiliano Araujo. « Selon moi on a payé les erreurs d’arbitrages. Avec la façon dont le match a été arbitré… je ne pense pas que l’arbitre était adapté pour arbitrer un match de ce niveau », a commenté De Zerbi, sans s’étaler davantage sur la gestion des débats par Rade Obrenovič.

« C’est scandaleux », selon Aubameyang

L’arbitre slovène a fait l’objet de critiques davantage virulentes de la part de Pierre-Emerick Aubameyang, interrogé quelques instants après le coup de sifflet final. « Les arbitres n’ont pas été au niveau, il n’y a rien à dire, il n’y a rien eu pour nous. C’est scandaleux quand on a un match avec de tant d’enjeu, en Ligue des Champions, voir des arbitres comme ça, c’est scandaleux. Ça nous pénalise, car on était en train de faire un bon match. Ça change toute la physionomie du match », a regretté l’attaquant marseillais.

"C'est SCANDALEUX" 😡 Pierre-Emerick Aubameyang très remonté contre l'arbitrage après la défaite de l'OM face au Sporting 🗣️#SCPOM | #UCL pic.twitter.com/0kJdBOvyBU — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 22, 2025

Vous le voyez vous aussi, le bout de chatterton qui a dû être mis sur la bouche de Pablo Longoria ?

