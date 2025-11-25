S’abonner au mag
Roberto De Zerbi : « Les joueurs ne sont pas des abricots »

JD
Roberto De Zerbi : « Les joueurs ne sont pas des abricots »

Sans émoji.

En conférence de presse, Roberto De Zerbi n’a pas caché la joie de revoir son club gagner en C1 : « A part les dix premières minutes où on avait un peu la tête dans les nuages, on a fait un bon match. On aurait pu mieux jouer, mais on s’est créé beaucoup d’occasions et, malgré les qualités de Newcastle, on a assez peu subi. »

Métaphore filée

Le technicien italien a salué la performance de l’ensemble de ses joueurs, mais avec – forcément – une pensée particulière pour Darryl Bakola qui, âgé d’à peine 18 piges, a impressionné son monde en délivrant une passe décisive à Pierre-Emerick Aubameyang pour son premier but : « Il m’a beaucoup plu, j’ai aimé sa personnalité et son courage. Il a fait quelques erreurs en première mi-temps, mais les joueurs ne sont pas des abricots. » 

Pardon ? Oui, la métaphore est bien choisie à dessein : « Un abricot mûrit juste en restant sur l’arbre, tandis qu’un joueur a besoin de matchs pour mûrir », philosophe De Zerbi, qui estime que « le Vélodrome est un stade généreux avec ses jeunes ».

Attention à l’éclosion trop précoce par contre.

Les notes de l’OM contre Newcastle

JD

