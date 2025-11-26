S’abonner au mag
  C1- J5
  OM-Newcastle (2-1)

L’OM met fin à une disette longue de plus de 13 ans

MH
L’OM met fin à une disette longue de plus de 13 ans

This is Marseille.

5 025 jours. C’est le temps qu’il aura fallu à l’OM pour refaire tomber un membre du Big Four en C1. La dernière fois, c’était en février 2012, un 1-0 contre l’Inter Milan. Les hommes de Didier Deschamps se sont imposés grâce à André Ayew, avant de se qualifier en Italie au retour grâce à la règle des buts à l’extérieur. Depuis, 17 défaites consécutives face aux cadors européens.

Mardi soir, le Vélodrome a donc soufflé fort après le 2-1 sur Newcastle, la spirale infernale est enfin brisée. Pierre-Emerick Aubameyang, double buteur, a résumé le tournant : « Nous n’avons pas bien commencé… Puis nous avons pris le contrôle du match. L’entraîneur nous a dit de continuer… Cela s’est confirmé au début de la deuxième mi-temps. »

Le contrôle technique européen arrive

Cette victoire n’offre pas encore un abonnement aux huitièmes, seulement le droit de viser plus haut, enfin d’espérer au moins. Les Olympiens doivent maintenant confirmer à l’extérieur, notamment chez l’Union saint-gilloise, histoire de prouver que le 2-1 ne s’ajoute pas au rayon des accidents isolés. Puis viendra le match qui transforme une saison : Liverpool au Vélodrome, en janvier. Rien d’insurmontable vu le niveau actuel affiché par les hommes d’Arne Slot.

Avec la nouvelle formule, seuls les 8 premiers se qualifient directement. Le top 24 glisse en barrages, le reste vers la sortie. La marge d’erreur équivaut donc à la largeur du pied d’un défenseur en retard sur un contrôle.

Malgré le froid, il fait beau à Marseille aujourd’hui.

Roberto De Zerbi : « Les joueurs ne sont pas des abricots »

MH

