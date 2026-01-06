Wissam Ben Yedder rejoint le Maroc et un troisième club en moins d’un an

S’abonner au mag

Jamais deux sans trois.

Loin de la France, Wissam Ben Yedder va découvrir un troisième club en moins d’un an. Selon L’Équipe, l’attaquant s’est engagé avec le Wydad Athletic Club de Casablanca. Son contrat court sur six mois, mais comporte une option de prolongation d’une année supplémentaire.

Son aventure au sein du club turc de deuxième division Sakaryaspor prend donc déjà fin, après seulement quatre mois. Pourtant, il y avait récemment retrouvé la forme, inscrivant 5 buts et délivrant 3 passes décisives en 14 matchs de championnat, après une courte parenthèse en Iran au printemps dernier.

Une affaire judiciaire toujours en cours en France

Avec son nouveau club au Maroc, Ben Yedder évoluera de nouveau au plus haut niveau national, contrairement à la deuxième division turque. En effet, le Wydad est actuellement leader du championnat, et la mission est claire : remporter le premier titre de champion depuis 2022.

Ses passages depuis son départ de Monaco à l’été 2024 – en Iran, en Turquie et désormais au Maroc – ont un point commun : ils lui permettent de gagner sa vie loin de ses affaires judiciaires en France, où il a été renvoyé devant la cour criminelle des Alpes-Maritimes avec son frère pour viol, tentative de viol et agression sexuelle, une décision dont il a fait appel, après avoir été jugé coupable de violences psychologiques sur son épouse en première instance par le tribunal correctionnel de Nice.

Cette chanteuse franco-marocaine qui tient son prénom du Wydad Casablanca

