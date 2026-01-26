S’abonner au mag
  • Coupe de la CAF
  • J3
  • Wydad AC-Maniema Union (1-0)

Le « serviette gate » a repris au Wydad

MH
Le «<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>serviette gate<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>» a repris au Wydad

Non, pas la chanteuse, le club. Le Wydad Casablanca a poursuivi sa dynamique positive en Coupe de la CAF en s’imposant 1-0 face à l’AS Maniema Union (RDC), au stade Mohammed V, lors de la 3e journée de la phase de groupes. Un match accroché, très physique, longtemps verrouillé entre Marocains et Congolais, avant qu’un but tardif de Mohamed Moufid ne libère les Rouges.

Avec ce succès, le Wydad confirme sa place de leader du groupe B, prenant une option sérieuse sur la qualification. Dans ce contexte, Hakim Ziyech a disputé son premier match sous les couleurs du WAC, une apparition très attendue, sans fioritures mais symbolique, qui a évidemment attiré tous les regards.

Les serviettes, encore elles

Tout semblait donc plutôt sympathique côté terrain… mais c’était compter sans les à-côtés. Après les polémiques encore fraîches de la CAN 2025, le gardien visiteur s’est encore fait subtiliser sa serviette par des stadiers pendant le match et même avant le coup d’envoi. Un détail en apparence, mais devenu un symbole depuis la finale chaotique Maroc-Sénégal, entre suspicion de magie noire ou technique de déstabilisation.

Et Yehvann Diouf ne peut pas être mobilisé chaque semaine.

Wissam Ben Yedder rejoint le Maroc et un troisième club en moins d’un an

MH

  • Grand Récit
Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

