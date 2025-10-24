Ziyech signe officiellement au Wydad Casablanca

Un secret de Polichinelle.

Hakim Ziyech au Wydad Casablanca, c’est fait ! Libre de tout contrat depuis son départ d’Al-Duhail (Qatar), où il n’a joué que 13 petits matchs, l’ancien joueur de l’Ajax et Chelsea s’est officiellement engagé avec l’actuel deuxième du championnat marocain. Son contrat s’étire jusqu’en 2027. Ce sera la première fois que le milieu offensif, né à Dronten aux Pays-Bas, évoluera dans un club marocain.

🚨 𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐖𝐄 𝐆𝐎! The world waits… the 𝐖𝐢𝐳𝐚𝐫𝐝 is here 🪄🧙‍♂️ طــال الانتظـار .. حكيم زياش في الوداد 🔴⚪️ #DimaWydad pic.twitter.com/TCvp68zZTD — Wydad Athletic Club (@WACofficiel) October 23, 2025

La sélection dans le viseur

En rejoignant le WAC, 22 fois champion du Maroc, le joueur de 32 ans espère relancer sa carrière et retrouver par la même occasion sa sélection nationale. Le temps presse, puisque la CAN se jouera au Maroc du 21 décembre au 28 janvier, et Walid Regragui, le sélectionneur des Lions de l’Atlas, n’a plus fait appel à lui depuis plus d’un an.

Sacré pari.

