Les supporters du Wydad mettent le feu en plein Paris

Les supporters du Wydad mettent le feu en plein Paris

Le 14 juillet au mois de novembre.

Les supporters du Wydad Casablanca ont offert un spectacle pyrotechnique époustouflant en plein Paris. Un grand rassemblement était organisé vendredi, autour de la Seine, pour marquer les 20 ans du groupe Ultra Winners 2005. Des centaines de fumigènes rouges ont été craqués, sur les quais et les ponts, pour teinter le XVIe arrondissement des couleurs du club. Des feux d’artifice ont aussi été tirés, garantissant un résultat impressionnant. Le nouveau joyau local Hakim Ziyech ne demande plus qu’à allumer la prochaine mèche.

Qu’est-ce que ce sera la prochaine fois qu’ils gagneront un titre !

Hakim Ziyech, le pari du Maroc

