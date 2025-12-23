Viens écouter le dernier Footox de l’année (c’est gratuit!)

S’abonner au mag
SF
Footox fait une pause… et revient fort en 2026 !

Notre talk de 30 minutes hebdomadaire qui va nourrir votre amour pour le foot vous offre un dernier voyage auditif avant Noël basé, justement, sur ce que ses chroniqueurs aimeraient voir dans le monde du ballon rond en 2026.

Pour le savoir, il faut donc vous rendre ici ou là pour écouter religieusement les doléances de Pierre Maturana, Marc Hervez et Julien Faure sous le contrôle (orienté) d’Andrea Chazy.

Et à l’année prochaine !

