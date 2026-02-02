Himad Abdelli à l'OM, c'est fait

One, two, three, viva Abdelli. Il était arrivé à l’aéroport dans la matinée et il n’y aura eu aucun pépin à la visite médicale ou au moment d’apposer sa signature sur le contrat : Himad Abdelli est un joueur de l’OM.

Une petite indemnité en janvier plutôt qu’un départ libre en juin

Le milieu de terrain quitte Angers pour Marseille, où il a signé un contrat jusqu’en 2030. Le montant du transfert ? Environ trois millions d’euros, pour le joueur de 26 ans qui arrivait en fin de contrat au SCO en juin prochain.

𝙳𝙸𝙼𝙼𝙴𝙽𝚂𝙸𝚂 - 𝐎𝐧𝐞, 𝐭𝐰𝐨, 𝚃𝙷𝚁𝙴𝙴... ✊ 𝐇𝐢𝐦𝐚𝐝 𝐀𝐛𝐝𝐞𝐥𝐥𝐢 est Marseillais 🇩🇿💙 pic.twitter.com/hR4SKXSmu3 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 2, 2026

Après une première partie de saison convaincante à Angers, où il avait posé ses valises à l’été 2022, Abdelli prend donc la direction du sud de la France et vient renforcer un entrejeu marseillais où ça bouge beaucoup, alors que Geoffrey Kondogbia et Arthur Vermeeren ont connu une petite altercation à l’entraînement ce week-end.

En espérant qu’Abdelli puisse durer plus de six mois à l’OM.

