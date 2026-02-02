S’abonner au mag
Himad Abdelli à l'OM, c'est fait

Himad Abdelli à l'OM, c'est fait

One, two, three, viva Abdelli. Il était arrivé à l’aéroport dans la matinée et il n’y aura eu aucun pépin à la visite médicale ou au moment d’apposer sa signature sur le contrat : Himad Abdelli est un joueur de l’OM.

Une petite indemnité en janvier plutôt qu’un départ libre en juin

Le milieu de terrain quitte Angers pour Marseille, où il a signé un contrat jusqu’en 2030. Le montant du transfert ? Environ trois millions d’euros, pour le joueur de 26 ans qui arrivait en fin de contrat au SCO en juin prochain.

Après une première partie de saison convaincante à Angers, où il avait posé ses valises à l’été 2022, Abdelli prend donc la direction du sud de la France et vient renforcer un entrejeu marseillais où ça bouge beaucoup, alors que Geoffrey Kondogbia et Arthur Vermeeren ont connu une petite altercation à l’entraînement ce week-end.

En espérant qu’Abdelli puisse durer plus de six mois à l’OM.

Haris Belkebla : « On a été complètement nuls ! »

