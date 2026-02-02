S’abonner au mag
Info So Foot : Patrick Zabi va s’engager à Newcastle... et rester à Reims

Un Patrick à la mode. On ne parle pas de Sébastien, Bruel ou Dempsey, mais bien de Zabi, le milieu de terrain rémois, qui va faire l’objet d’un transfert dans les dernières heures de ce mercato d’hiver.

Selon nos informations, des émissaires anglais ont été aperçus ce lundi à Reims pour tenter de boucler le transfert du joueur ivoirien de 19 ans. Zabi va en effet s’engager avec Newcastle sur la durée (un contrat de quatre ou cinq ans l’y attendrait). 

Reims pourra encore compter sur lui

Si le montant du transfert n’a pas fuité, il pourrait s’agir d’une somme record dans l’histoire du Stade de Reims, avec un prix supérieur à celui de Hugo Ekitiké lors de son départ au PSG, soit plus de 35 millions d’euros.

Pas de panique pour les Rémois dans la mission remontée en Ligue 1 : Zabi devrait bien finir la saison en Champagne si le deal venait à être bouclé. Avec 21 apparitions, 2 buts et 3 passes décisives au compteur cette saison, il est une pièce essentielle dans l’équipe de Karel Geraerts.

Zabi la magie.

