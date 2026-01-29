S’abonner au mag
Luis Enrique peste contre le calendrier du PSG en Ligue des champions

Sign the contract big boy ! Après le nul contre Newcastle (1-1) et une bascule dans la zone barrages, l’Espagnol a encore sorti la sulfateuse contre le parcours européen de son équipe.

« C’est catastrophique », a-t-il lâché en parlant non pas du PSG, mais du niveau des adversaires affrontés. Bayern, Barça, Tottenham, Sporting, Atalanta, Leverkusen, Newcastle… Sur huit matchs, Paris a surtout enchaîné les gros morceaux. « C’est le calendrier, le groupe merveilleux que nous avons », ironise-t-il, rappelant que le PSG a probablement hérité du menu le plus corsé de la phase de ligue.

« S’il y a une équipe prête pour les barrages, c’est nous »

Malgré les points laissés en route, Luis Enrique assume son optimisme. « S’il y a une équipe prête pour les barrages et pour n’importe quelle éliminatoire, c’est nous, c’est clair », martèle-t-il. Quitte à reconnaître que tout n’a pas été parfait : « OK, il faut s’améliorer, je suis le premier à le penser. »

Mais pour lui, ce parcours façon parcours du combattant est presque une bénédiction. « Quand tu joues tout le temps contre des équipes de très haut niveau, tu es prêt pour la suite », insiste-t-il, rappelant que Newcastle, pourtant classé chapeau 4, n’a rien d’un cadeau.

Verdict dans les faits : le PSG affrontera Monaco ou Qarabağ en barrages. 

Le PSG jouera les barrages !

