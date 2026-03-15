La rencontre entre Arouca et Benfica perturbée par un incendie

Quand les supporters prennent un peu trop à coeur les chansons d’IAM. Si le Benfica a fini par s’imposer 2 à 1 sur la pelouse d’Arouca ce samedi 14 mars, la rencontre aurait bien pu ne pas aller jusqu’à son terme. Alors que les dernières minutes de la rencontre étaient en train de s’écouler, un incendie s’est déclaré dans le parcage des supporters de Benfica.

The ultras have lit the Arouca stand on fire 🔥 pic.twitter.com/FfM1a2UA4l — sergio & associates™ (@Sergio_R81) March 14, 2026

Retransmission télévisuelle perturbée

Alors que les six minutes de temps additionnel initialement annoncées par l’arbitre de la rencontre ont été doublées après le but victorieux inscrit par Franjo Ivanović à la 90e+6 pour Benfica et les deux cartons rouges dégainés contre Amar Dedić et Alfonso Trezza (90e+8). Un scénario dantesque auquel s’est donc ajouté un départ de feu dans le parcage benfequiste. Un incident vite maîtrisé par les pompiers présents sur place mais qui a perturbé la retransmission télévisuelle. L’image a été brièvement coupée et les commentaires ont été définitivement interrompus, rapporte Record.

Un supporter a assisté seul à un match de son équipe au beau milieu de l’Atlantique