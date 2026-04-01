S’abonner au mag
  • C1
  • Barrages
  • Benfica-Real Madrid (0-1)

Gianluca Prestianni nie être raciste

SW
38 Réactions
Gianluca Prestianni nie être raciste

Ce n’est pas un poisson d’avril. Après avoir été accusé de racisme par Vinícius Junior pendant le barrage aller de Ligue de champions opposant Benfica au Real Madrid, Gianluca Prestianni rejette complètement l’idée d’avoir tenu de tels propos. « Je ne sais pas si j’ai vraiment fait attention à ce qui allait se passer, explique le principal intéressé pour Mi-Telefe. Ce qui m’a blessé, c’est d’être accusé de quelque chose que je n’ai jamais fait. C’est ça qui m’a le plus affecté. Je suis très serein, car tous ceux qui me connaissent savent qui je suis, et cela me suffit. J’ai été sanctionné sans preuve, mais c’est terminé maintenant. »

Les compliments retournés à Mbappé

Ce soir-là sur le terrain, l’attitude de l’Argentin n’a particulièrement pas plu à Kylian Mbappé, qui aurait également laissé échapper quelques noms d’oiseaux à l’égard de Prestianni. « Je l’ai entendu, et pour les Argentins, c’est une insulte banale, se justifie-t-il. Ils me traitent de raciste alors que je ne l’ai jamais été et que je ne le serai jamais. Il insulte pour déstabiliser, mais je ne réagirai jamais. Au contraire, mon objectif est de faire mes preuves sur le terrain. »

Se remettre en question et s’interroger sur certaines coutumes, c’est bien aussi.

L’UEFA sanctionne Benfica mais pas Prestianni après les incidents contre le Real

SW

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
  • Légende
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Alors que Thomas Bangalter est partout, du nouveau film de Cédric Jimenez au nouvel album d'Orelsan en passant par la fête de fermeture du Centre Pompidou, c'est le moment de relire notre grand récit sur la fin de Daft Punk !

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

L'Italie doit-elle arrêter le foot ?

Oui
Non
Fin Dans 23h
146
65

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.