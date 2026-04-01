Gianluca Prestianni nie être raciste

Ce n’est pas un poisson d’avril. Après avoir été accusé de racisme par Vinícius Junior pendant le barrage aller de Ligue de champions opposant Benfica au Real Madrid, Gianluca Prestianni rejette complètement l’idée d’avoir tenu de tels propos. « Je ne sais pas si j’ai vraiment fait attention à ce qui allait se passer, explique le principal intéressé pour Mi-Telefe. Ce qui m’a blessé, c’est d’être accusé de quelque chose que je n’ai jamais fait. C’est ça qui m’a le plus affecté. Je suis très serein, car tous ceux qui me connaissent savent qui je suis, et cela me suffit. J’ai été sanctionné sans preuve, mais c’est terminé maintenant. »

Les compliments retournés à Mbappé

Ce soir-là sur le terrain, l’attitude de l’Argentin n’a particulièrement pas plu à Kylian Mbappé, qui aurait également laissé échapper quelques noms d’oiseaux à l’égard de Prestianni. « Je l’ai entendu, et pour les Argentins, c’est une insulte banale, se justifie-t-il. Ils me traitent de raciste alors que je ne l’ai jamais été et que je ne le serai jamais. Il insulte pour déstabiliser, mais je ne réagirai jamais. Au contraire, mon objectif est de faire mes preuves sur le terrain. »

Se remettre en question et s’interroger sur certaines coutumes, c’est bien aussi.

L’UEFA sanctionne Benfica mais pas Prestianni après les incidents contre le Real