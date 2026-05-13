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La cérémonie du titre du PSG au Stade Jean-Bouin ? Le Paris FC donne sa réponse

FL
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La cérémonie du titre du PSG au Stade Jean-Bouin ? Le Paris FC donne sa réponse

La fête des voisins, très peu pour le Paris FC. Dans un suspense totalement soutenable, le Paris Saint-Germain a validé son quatorzième titre de champion de France sur la pelouse de Lens ce mercredi. Les hommes de Luis Enrique ne pourront toutefois pas célébrer leur titre avec le Parc des Princes lors de la dernière journée de Ligue 1, puisqu’ils devront se déplacer littéralement quelques mètres plus loin, au Stade Jean-Bouin du Paris FC, pour la 34e et dernière journée de championnat. Si les champions d’Europe ont bien demandé l’autorisation d’organiser une cérémonie au Parc dans la foulée du match, la préfecture de police a exprimé son refus.

« Il n’y aura pas de remise de trophée»

Face à cette situation cocasse, la LFP a sondé le Paris FC pour organiser la remise du titre du PSG au stade Jean-Bouin. Sauf que l’autre club de la capitale n’est visiblement pas très chaud à l’idée de voir son encombrant voisin soulever le trophée dans son enceinte. D’après Le Parisien, le club a tout simplement refusé la demande de la LFP : « Il n’y aura pas de remise de trophée à Jean-Bouin. »

En réalité, le PFC a prévu d’autres festivités ce week-end pour rendre hommage aux joueurs qui vont quitter le club. Plus ancien joueur de l’effectif, Julien Lopez va notamment faire ses adieux après neuf ans de bons et loyaux services, son contrat n’ayant pas été renouvelé. Un feu d’artifice est également prévu.

Dommage, le PSG sera obligé de fêter ça en même temps que sa deuxième Ligue des champions.

La cérémonie du titre du PSG délocalisée... dans le stade du Paris FC ?

FL

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