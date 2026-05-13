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Pep Guardiola s’en prend à la VAR... et à ChatGPT

TC
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Pep Guardiola s’en prend à la VAR... et à ChatGPT

Pas de quartier pour les matons. « Nous avons perdu les deux finales de FA Cup parce que les arbitres n’ont pas fait leur travail correctement, même la VAR », a indiqué Pep Guardiola en conférence de presse lorsque les journalistes l’ont interrogé sur l’utilisation de la technologie lors du dernier match des Gunners face à West Ham (0-1).

« Je n’ai jamais vraiment fait confiance à tout ça depuis mon arrivée il y a longtemps », a-t-il poursuivi. L’entraîneur catalan n’en est pas à son coup d’essai pour critiquer des décisions arbitrales défavorables à son équipe.

Une prise de parole aux antipodes de celle de son concurrent au titre, Mikel Arteta, qui reconnaissait, après la rencontre, une décision « très courageuse » de la VAR d’annuler le but égalisateur des Hammers pour une faute sur David Raya.

L’IA, ennemi du cerveau

Outre cette référence aux événements du week-end qui ne facilitent pas les affaires des Cityzens, le technicien espagnol a également tapé sur les doigts de la technologie moderne : ChatGPT. « Ce qui m’inquiète, c’est qu’ils mettent des mots dans votre bouche. Comment puis-je contrôler ça ? Les gens n’utilisent plus “ici” désormais », en pointant du doigt son cerveau.

Pas de VAR, pas d’IA : un peu de technophobie pour finir la saison.

Le drôle de message d'encouragement de Guardiola pour West Ham

TC

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