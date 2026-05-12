Theo Hernandez dans la tourmente

Theo Hernandez enrichit son CV… En avril dernier, la Gazzetta dello Sport rapportait que le parquet de Milan ouvrait une enquête sur une société de « service après-match » de luxe organisant des soirées pour ses clients. L’entreprise s’occuperait de réserver des boîtes de nuit, des hôtels, du gaz hilarant et des escortes âgées de 18 à 30 ans. Ce lundi soir, une archive vidéo a été publiée par Fabrizio Corona (influenceur/paparazzi du football italien), sur ce scandale. Il semblerait que Theo Hernandez, alors joueur de l’AC Milan, apparaisse dans cet extrait.

L’autre ballon semble maîtrisé

Cette vidéo de 15 secondes montrerait l’ancien Rossonero dans une soirée avec une dizaine de femmes et quelques hommes dont son coéquipier Samu Castillejo. Les protagonistes consomment pour la majorité des ballons au protoxyde d’azote, un élément présent dans l’enquête du parquet de Milan. Des bouteilles d’alcool sont également posées sur la table basse.

Si Theo Hernandez n’a pas été encore inculpé, d’autres joueurs de Serie A seraient au cœur de cette affaire. Pour rappel, Fabrizio Corona avait déjà accusé le joueur de l’équipe de France d’avoir agressé deux femmes en 2024.

Affaire à suivre.

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