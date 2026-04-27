Vers une fin de saison pour Luka Modrić ?

Mbappé se sentira moins seul. En effet, un autre capitaine national a des petits soucis de santé, avant d’attaquer le Mondial. Et cette fois c’est Luka Modrić et l’AC Milan qui en font les frais. Titulaire face à la Juventus, le milieu croate a dû céder sa place à la 80e minute après un choc avec Manuel Locatelli. Le verdict est sans appel selon le média croate Sportske Novosti : double fracture de la pommette pour le Ballon d’or 2018.

Un dernier bal masqué ?

Selon le journal, l’ancien merengue « ne devrait plus fouler les pelouses de Serie A d’ici la fin de saison ». Milan peut donc faire une croix sur son maestro croate pour le sprint final, alors que la qualification en Ligue des champions n’est pas encore assurée pour l’actuel troisième du championnat italien.

La bonne nouvelle, si tant est qu’il y en ait une, est pour la Croatie. Son enfant prodige devrait être remis sur pied à temps pour l’aventure américaine de cet été, mais sans doute avec un masque de protection sur le visage.

À 40 ans passés, Modrić n’a décidément pas choisi la facilité pour écrire ses derniers chapitres avec sa sélection.

L’AC Milan et la Juventus s’endorment ensemble