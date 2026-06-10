Le Barça aurait pris sa décision pour Marcus Rashford

Adios, amigo ! Marcus Rashford ne sera plus un joueur du Barça la saison prochaine. C’est en tout cas ce qu’affirme Marca. En effet, le club catalan ne devrait pas lever l’option d’achat de 30 briques qu’il avait négociée l’été dernier avec Manchester United avec le prêt de l’attaquant. Pourtant, l’Anglais a réalisé une saison plutôt correcte dans la cité de Gaudí, avec 14 pions et 14 offrandes en 49 rencontres.

Un British peut en cacher un autre

Si l’aventure de Rashford à Barcelone n’aura duré qu’un an, c’est en grande partie à cause de l’arrivée de son compatriote Anthony Gordon en provenance de Newcastle, pour 70 pétards.

L’ancien Magpie a grandement impressionné Hansi Flick, notamment par son travail défensif, qui est le point faible de Rashford, selon le média espagnol. Autre facteur, Rashford, qui aura 29 piges en octobre, est plus âgé que son « concurrent », ce qui a aussi pesé dans la balance.

Comment ça, Rashford a 29 ans ?

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