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L’espagnol LV1 d’Anthony Gordon

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L’espagnol LV1 d’Anthony Gordon

Gordon connaît donc cette horrible notion du gérondif. Lors de sa présentation au FC Barcelone, Anthony Gordon a rendu fiers ses profs d’espagnol du collège et lycée. Alors qu’un journaliste lui posait une question en anglais sur le prix de son transfert – 70 millions d’euros + 10 en bonus, la nouvelle recrue des Catalans a surpris son monde en répondant dans un espagnol léché.

« Mi sueño »

Juste après cette scène qui montre que pour une fois, les British ne parlent pas uniquement leur langue, Gordon a expliqué les raisons de son niveau C1 en espagnol. « Je parle espagnol parce que, petit, je rêvais de jouer pour le Barça. À Newcastle, j’avais un kiné espagnol avec qui je parlais tous les jours. Je lui disais que je voulais jouer pour le Barça un jour, c’est pour ça que je parle un peu espagnol.»

L’intégration va être facile.

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MBC

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