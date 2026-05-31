S’abonner au mag
  • Italie
  • Naples

Antonio Conte ne manquera pas à Kevin De Bruyne

QB
Réactions
Conte ne manquera pas à De Bruyne

Arrivederci. Antonio Conte ne sera plus l’entraîneur de Naples la saison prochaine. Interrogé par le Nieuwsblad, Kevin De Bruyne n’a pas caché qu’il s’agissait plutôt d’une bonne nouvelle pour lui. « Nous jouons de manière très défensive. Quand on marque un seul but par match en 5-4-1… C’est un peu juste », explique-t-il. Deuxième de Serie A, Naples n’a marqué que 58 buts, ce qui en fait la cinquième attaque du championnat.

De Bruyne le dit clairement : « oui », il est content du départ de son entraîneur. « J’ai remarqué cette année que la manière de jouer est importante pour moi. Ça doit aussi rester un plaisir, et c’est malheureusement quelque chose qui m’a un peu manqué, justifie le milieu belge. L’année dernière aussi, des promesses avaient été faites. “On va jouer d’une certaine manière, on va faire ceci et cela”, mais peu de choses se sont concrétisées. »

Le foot champagne et rien d’autre.

Conte et De Laurentiis s’embrouillent devant les journalistes

QB

À lire aussi
Articles en tendances
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Les notes des champions du PSG
  • C1
  • Finale
  • PSG-Arsenal (1-1, 4-3 T.A.B.)
Les notes des champions du PSG

Les notes des champions du PSG

Les notes des champions du PSG

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Quelle finale avez-vous préféré ?

PSG-Inter 2025
PSG-Arsenal 2026
Fin Dans 3j
88
5
11
Revivez le sacre du PSG contre Arsenal (1-1)
Revivez le sacre du PSG contre Arsenal (1-1)

Revivez le sacre du PSG contre Arsenal (1-1)

Revivez le sacre du PSG contre Arsenal (1-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.