Conte ne manquera pas à De Bruyne

Arrivederci. Antonio Conte ne sera plus l’entraîneur de Naples la saison prochaine. Interrogé par le Nieuwsblad, Kevin De Bruyne n’a pas caché qu’il s’agissait plutôt d’une bonne nouvelle pour lui. « Nous jouons de manière très défensive. Quand on marque un seul but par match en 5-4-1… C’est un peu juste », explique-t-il. Deuxième de Serie A, Naples n’a marqué que 58 buts, ce qui en fait la cinquième attaque du championnat.

De Bruyne le dit clairement : « oui », il est content du départ de son entraîneur. « J’ai remarqué cette année que la manière de jouer est importante pour moi. Ça doit aussi rester un plaisir, et c’est malheureusement quelque chose qui m’a un peu manqué, justifie le milieu belge. L’année dernière aussi, des promesses avaient été faites. “On va jouer d’une certaine manière, on va faire ceci et cela”, mais peu de choses se sont concrétisées. »

Le foot champagne et rien d’autre.

Conte et De Laurentiis s’embrouillent devant les journalistes