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Mikel Arteta fustige l’arbitrage de PSG-Arsenal

TJ
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Mikel Arteta fustige l’arbitrage de PSG-Arsenal

Arteta l’a mauvaise. Alors que son Arsenal vient de perdre la deuxième finale de Ligue des champions de son histoire, 20 ans tout pile après 2006, Mikel Arteta est revenu sur un fait de jeu qui a fait beaucoup parler, et ce contact peu évident entre Nuno Mendes et son joueur Noni Madueke, en première période de la prolongation. Pour lui, il y a eu erreur d’arbitrage. C’est d’ailleurs lors de cette 103e minute de jeu que l’entraîneur londonien est sorti de ses gonds, écopant d’un carton jaune tout comme son milieu de terrain Declan Rice.

« C’était clairement un penalty à mes yeux »

« Il faut tout recommencer et le niveau augmente chaque saison. Nous n’avons perdu aucun match cette saison, mais quand tout ne va pas dans votre sens… Il y a le penalty sifflé contre nous, puis celui qui, pour moi, n’a pas été accordé sur Madueke. C’était clairement un penalty à mes yeux », a regretté le Basque en conférence de presse, comme pour fustiger l’arbitrage de Daniel Siebert.

Frustré, Arteta a quand même rappelé qu’il pouvait aussi être beau joueur, même dans les défaites difficiles, en encensant son homologue parisien. « Je veux féliciter le PSG, et Luis Enrique en particulier, car c’est, pour moi, le meilleur entraîneur du monde. Ce n’était pas le plan de faire ce que nous avons fait, mais c’est aussi à cause de Paris. »

Sera-t-il encore sur le banc des Gunners, pour une prochaine finale en 2046 ?

Où le PSG va-t-il fêter son titre ?

TJ

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