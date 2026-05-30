Le PSG devient le club français le plus titré en Ligue des champions, devant l’OM

Historique ! Au bout des tirs au but, le PSG a remporté sa seconde Ligue des champions, le tout d’affilée ! Avec cet exploit, Paris devient le club français le plus titré en Ligue des champions, devant l’Olympique de Marseille, premier club français victorieux en 1993. Et donc, le premier club français à faire le back-to-back.

Un chiffre symbolique, qui va sûrement donner lieu à quelques chambrages entre collègues, bien que sur la Canebière, le slogan « À jamais les premiers » devrait continuer à résonner.

Les Parisiens leur répondront sûrement : « À JAMAIS LES PREMIERS À EN AVOIR GAGNÉ DEUX »

Luis Enrique rejoint Paisley, Zidane et Guardiola