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Marquinhos veut éviter que le PSG tombe dans un trou

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Marquinhos veut éviter de tomber dans un trou

Un homme heureux. Marquinhos a remporté sa deuxième Ligue des champions avec le PSG ce samedi. Cette fois, pas de larmes pour le joueur le plus capé de l’histoire du club, mais un large sourire. « C’est incroyable. On avait dit : une fois c’est historique, deux fois c’est légendaire. C’était ça, notre motivation, depuis le retour des vacances, confie le Brésilien au micro de M6. Le coach nous avait dit que la deuxième fois, c’était encore plus difficile. Ça a été comme ça. La saison a été longue, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup souffert, on a eu des difficultés en début de saison. L’équipe est montée en puissance au bon moment, c’est ce qui nous a permis d’arriver comme ça. Avec cette équipe, on peut faire de très belles choses. »

Le capitaine parisien a souligné le rôle de Luis Enrique dans cette nouvelle conquête. « Une troisième victoire ? On a un coach qui va nous pousser pour ça. D’abord, on a une Coupe du monde très importante. C’est encore une saison où il n’y aura pas beaucoup de vacances, j’espère ! Mais dès qu’on va arriver, le coach va savoir gérer, comme il a fait cette saison. Il a beaucoup géré le temps de jeu des joueurs pour arriver avec l’effectif complet. On ne peut pas s’arrêter maintenant, on en a gagné deux, il faut qu’on continue à avoir faim, sinon le club va tomber dans un trou, ce qu’on ne veut pas. Le PSG mérite de vivre de belles choses. »

En ce moment, le club est effectivement une formidable raison d’être heureux.

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