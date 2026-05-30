- C1
- Finale
- PSG-Arsenal (1-1, 4-3 TAB)
Les notes d'Arsenal
Arsenal a touché du doigt un légendaire doublé Premier League - Ligue des champions, mais les pieds d'Eberechi Eze et Gabriel en ont décidé autrement.
David Raya
Mettez-le dans le détroit d’Ormuz et là, c’est sûr, plus personne ne passera.
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Piero Hincapié Reyna
Une gamelle digne d’une fin d’EVG à Budapest.
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William Saliba
Difficile de construire un mur de briques pendant une séance de tirs au but.
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Gabriel
120 minutes à jouer à qui tape le plus loin, mais personne ne lui a dit qu’il fallait arrêter au moment des tirs au but. Génération Paf le chien.
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Cristhian Mosquera
Pendant une heure, il n’y avait que le « h » de son prénom qui était mal placé.
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Myles Anthony Lewis-Skelly
Le joueur que Trent Alexander-Arnold rêverait d’être.
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Declan Rice
L’Empereur du milieu. Et s’il était là, le futur Ballon d’or ?
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Martin Ødegaard
Florentino Pérez était en tribunes. Et il n’a pas regretté de l’avoir laissé filer. Remplacé par Viktor Gyökeres (66e), excellent numéro 6.
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Leandro Trossard
Toujours là pour filer un petit coup de main !
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Bukayo Saka
Un latéral digne du Samuel Eto’o de 2010. Remplacé par Noni Madueke (83e), qui aurait eu droit à son square à Londres si son coup de Trafalgar avait marché sur Mendes.
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Kai Havertz
Deux finales de C1, deux buts : un train qui arrive à l’heure. Par ces temps caniculaires, ça mérite d’être applaudi.
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Eberechi Eze
La course d’élan de Simone Zaza, le sens du but de Bradley Barcola.
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Par Quentin Ballue et Théo Juvenet