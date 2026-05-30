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Les notes d'Arsenal

Par Quentin Ballue et Théo Juvenet
22 Réactions
Les notes d'Arsenal

Arsenal a touché du doigt un légendaire doublé Premier League - Ligue des champions, mais les pieds d'Eberechi Eze et Gabriel en ont décidé autrement.

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David Raya

Mettez-le dans le détroit d’Ormuz et là, c’est sûr, plus personne ne passera.

Note de la rédaction 9/10
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Piero Hincapié Reyna

Une gamelle digne d’une fin d’EVG à Budapest.

Note de la rédaction 3/10
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William Saliba

Difficile de construire un mur de briques pendant une séance de tirs au but.

Note de la rédaction 5/10
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gabriel

Gabriel

120 minutes à jouer à qui tape le plus loin, mais personne ne lui a dit qu’il fallait arrêter au moment des tirs au but. Génération Paf le chien.

Note de la rédaction 8/10
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Cristhian Mosquera

Pendant une heure, il n’y avait que le « h » de son prénom qui était mal placé.

Note de la rédaction 7/10
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Myles Anthony Lewis-Skelly

Le joueur que Trent Alexander-Arnold rêverait d’être.

Note de la rédaction 49
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Declan Rice

L’Empereur du milieu. Et s’il était là, le futur Ballon d’or ?

Note de la rédaction 7/10
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Martin Ødegaard

Florentino Pérez était en tribunes. Et il n’a pas regretté de l’avoir laissé filer. Remplacé par Viktor Gyökeres (66e), excellent numéro 6.

Note de la rédaction 1/10
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Leandro Trossard

Toujours là pour filer un petit coup de main !

Note de la rédaction 6/10
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Bukayo Saka

Un latéral digne du Samuel Eto’o de 2010. Remplacé par Noni Madueke (83e), qui aurait eu droit à son square à Londres si son coup de Trafalgar avait marché sur Mendes.

Note de la rédaction 9/10
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kai-havertz

Kai Havertz

Deux finales de C1, deux buts : un train qui arrive à l’heure. Par ces temps caniculaires, ça mérite d’être applaudi.

Note de la rédaction 9/10
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Eberechi Eze

La course d’élan de Simone Zaza, le sens du but de Bradley Barcola.

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