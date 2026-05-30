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Les tirs au but, une bénédiction parisienne

TJ
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Les tirs au but, une bénédiction parisienne

La passe de quatre, au bout du bout. Paris a remporté sa seconde Ligue des champions d’affilée, dans un exercice qui lui a permis de glaner quatre de ses cinq trophées cette saison : les sacro-saints tirs au but. Ceux-ci ont permis à Paris de gagner la Supercoupe d’Europe, la Coupe intercontinentale, le Trophée des champions et donc… la Ligue des champions !

Un exercice dans lequel les portiers du PSG sont des spécialistes, en particulier Matvey Safonov, qui en avait arrêté quatre en C1. Cette fois, même pas besoin d’en arrêter : Paris s’en est remis aux ratés d’Eberechi Eze et de Gabriel, pour garder sa place à la cime de l’Europe.

Paris n’a plus qu’à donner cette baraka à l’équipe de France.

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TJ

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